Вашингтон, 16 мая, 2019, 01:48 — ИА Регнум. Пентагон выделил около $650 млн на модернизацию заграждений на американо-мексиканской границе, сообщает пресс-служба минобороны США.

Tomascastelazo Стена на границе США и Мексики

Сообщается, что американская компания Southwest Valley Constructors получила от Пентагона $646 млн на проектирование и замену существующей стены в районе города Тусон. Эти работы компания планирует завершить к 2020 году. Также $141 млн от американского военного ведомства получила BFBC, которая построит «барьеры для автомобилей и пешеходов».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Пентагон заключил два контракта с компаниями SLSCO Ltd и Barnard Construction Co. Inc на строительство стены на границе с Мексикой. Общая сумма контрактов оценивается в $976 млн. Строительство планируется завершить к осени 2020 года.