Сочи, Краснодарский край, 16 мая, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Доброжелательный и конструктивный тон России на переговорах с иностранными государствами демонстрирует вежливость, а не желание идти на уступки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в Сочи, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров

«Это разные понятия. Надо всегда быть вежливыми. Мы вежливые люди… То, что мы вежливо разговариваем, отнюдь не означает, что мы будем идти на какие-либо уступки, которые противоречат коренным, национальным интересам Российской Федерации», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что Россия на переговорах демонстрирует умение прислушиваться к чужому мнению, на что не всегда способны другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая российский лидер Владимир Путин провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи. На встрече обсуждалась возможность диалога в сфере контроля за вооружениями. Также на встрече поднимался вопрос о встрече Путина с американским президентом Дональдом Трампом на саммите G20.