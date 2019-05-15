Гувахати, Индия, 16 мая, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Не менее 12 человек пострадали в результате взрыва гранаты в торговом центре в индийском городе Гувахати (штат Ассам), передает телеканал NDTV.

Luc Viatour Взрыв

Сообщается, что двое неизвестных подъехали к зданию торгового центра и бросили ко входу гранату. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская группировка «Объединенный фронт освобождения Ассама» (ULFA).

В настоящее время на месте взрыва работает полиция. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.