Вашингтон, 16 мая, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа может отложить на 180 дней введение пошлин на импорт автомобилей из стран Евросоюза, передает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с планами администрации.

madaise Игрушечные автомобили

Источники сообщают, что Белый дом планирует отложить введение пошлин на полгода из-за обострения торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Предполагается, что автомобильные пошлины против ЕС могут привести США к длительному торговому противостоянию с Евросоюзом. В частности, Евросоюз уже подготовил ответные меры на случай повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая глава управления ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём сообщила, что Евросоюз готовит ответные меры на случай введения Соединенными Штатами повышенных пошлин на импорт автомобилей из ЕС. По ее словам, Брюссель надеется, что Вашингтон не решится на введение новых пошлин, однако заранее готовится к худшему варианту и подготавливает ответные меры.