Екатеринбург, 16 мая, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Противники строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга оттеснены сотрудниками ОМОНа от забора, передает 16 мая ЕТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН

Уточняется, что ОМОН действовал «довольно жестко», а в толпе протестующих находились провокаторы, которые выкрикивали кричалки с ненормативной лексикой и бросали в правоохранителей петарды.

Сейчас митингующие оттеснены от забора на 50 метров — к фонтану. На третий день протестов, 15 мая, было задержано несколько человек.

Телеканал отмечает, что, вероятно, уже ночью 16 мая территория сквера будет отгорожена глухой стеной, за которой начнётся строительство церкви.

Напомним, протесты, связанные со строительством собора Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы, продолжаются в Екатеринбурге с 13 мая. Горожане не довольны тем, что решение о строительстве церкви на месте сквера было принято без общественного обсуждения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая екатеринбургский глава города Александр Высокинский заявил, что городские властиготовы построить новый «Парк Согласия» — на правом берегу пруда, то есть неподалёку от сквера, где строят церковь.