Ереван, 16 мая, 2019, 00:11 — ИА Регнум. «Китайская сторона делает всё, чтобы мы уехали из Пекина с незабываемыми впечатлениями, мы потрясены китайской гостеприимностью». Об этом на своей страничке в Facebook написал находящийся с визитом в Китае премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщив, что его с супругой пригласили в ресторан, имеющий 150-летнюю историю, отведать утку по-пекински.

Facebook.com/nikol.pashinyan Пашиняну с супругой преподносят утку по-пекински

«Интересно, какие последствия будет иметь китайское гостеприимство и каковы впечатления китайской стороны от визита армянской делегации? Ведь потрясающими были не только утки в Пекине, но и беспрецедентные заявления, прозвучавшие в ходе визита», — пишет армянский портал lragir.am.

В частности, президент Китая Си Цзиньпин коснулся на встрече вопроса геноцида. И хотя он не стал употреблять этот термин, но сказал, что «нам известны значимые события в истории Армении. Убеждены, что трагические события в жизни армянского народа не должны повториться впредь».

По мнению автора статьи, фактически Китай предлагает Армении аспект военно-политического сотрудничества. Пекин намекает на тюркскую угрозу и рассматривает Армению как плацдарм сдерживания этой угрозы в центральноазиатском и дальневосточном направлениях.

В то же время Пекин говорит на деле о военно-политической системе кавказско-ближневосточного региона, тем самым фиксируя основополагающую роль армянского народа и государственности и заявляя о готовности партнерства.

«Безусловно, этот беспрецедентный сигнал со стороны Китая, которого не было раньше в армяно-китайских контактах на высшем уровне, обусловлен высокой легитимностью власти Армении, а это ключ к ее суверенности», — пишет издание.

В ходе визита в Китай Пашиняна прозвучали также другие важные заявления. В частности, речь идет о согласии Китая содействовать строительству дороги Север-Юг в Армении и заявлении Никола Пашиняна о готовности присоединиться к новому Шелковому пути. Но самое важное — признание Китаем важности армянской цивилизации на территории проживания армянского народа. Глава КНР заявил, что его страна будет делать всё, чтобы армянский народ жил в благоденствии, а государство развивалось.

«Китай сейчас находится в не самых лучших отношениях с Турцией, которая открыто поддерживает уйгурский сепаратизм в Китае. Как говорят армянские эксперты, Китаю интересен опыт сосуществования армян с экспансией Турции», — заключает издание.