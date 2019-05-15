Братислава, 16 мая, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Сборная Российской Федерации по хоккею разгромила в пух и прах сборную Италии в матче четвертого тура чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейный разгром

Игра состоялась в Братиславе и завершилась со счетом 10:0 (4:0, 4:0, 2:0) в пользу российский хоккеистов.

Из наших забивали: Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов (дважды), Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов (два раза: в большинстве и равных составах), Михаил Григоренко (при игре в меньшинстве), а также Никита Кучеров.

Таким образом, сборная России продолжает свою победную серию — четыре матча и четыре победы. Российская хоккейная сборная набирает 12 очков и занимает в группе В первое место. При этом по дополнительным показателям сборная России опережает даже Швейцарию, у которой тоже 12 очков.

Теперь российской сборной предстоит сыграть против Латвии. Матч состоится 18 мая и начнется в 13:15 по московскому времени. После этого сборная России сыграет против Швейцарии и Швеции.