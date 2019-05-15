Баку, 15 мая, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Европейский союз опубликовал 14 мая годовой отчет «О положении дел с демократией и правами человека в мире».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

B части документа, касающегося Азербайджана, отмечается, что ситуация в стране всё ещё вызывает беспокойство, сообщает Turan.

«Продолжаются ограничения фундаментальных свободы собраний, слова и объединений, а власти преследуют оппонентов. И без того суженная среда для деятельности гражданского общества, стала еще более тяжелой после ограничений в законодательстве, включая запрет на зарубежное финансирование», — сказано в отчёте.

B документе также обращается внимание на произвольные аресты. «Без решения суда были заблокированы сайты известных СМИ, на основе административных указаний производились задержания репортеров.

Запрет на выход на судебные процессы юристов, не являющихся членами коллегии адвокатов, серьезно препятствует доступу к справедливому правосудию. Коллегия адвокатов лишила лицензий ряда адвокатов, специализирующихся и активно занимающихся защитой прав человека», — сказано в документе.

Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в последнее время, в особенности после подписания в сентябре 2018 г. «Приоритетов партнерства», интенсифицировано, и это будет способствовать расширению сотрудничества в ближайшие годы. Эти приоритеты обеспечат финансовое сотрудничество до 2020 года политическими рамками.

«Продолжаются переговоры между Европейским союзом и Азербайджаном вокруг нового соглашения о партнерстве. B основе этого соглашения закладываются демократические принципы, верховенство закона, уважение фундаментальных прав и свобод человека», — отмечается в документе.

Бакинское представительство ЕС для срочного обсуждения вопросов прав человека, установило рабочие контакты с минюстом и МBД, сделало ряд обращений гуманитарного характера.

«B тесном сотрудничества с государствами-членами (ЕС) представительство ЕС проверяет такие вопросы, как политзаключенные, задержания активистов оппозиции в административном порядке, проводит встречи с адвокатами и родственниками, представителями гражданского общества, а также государственными структурами. Для обсуждения ситуации с правами человека были проведены ряд встреч в аппарате омбудсмена», — сказано в документе.

Помощь Евросоюза Азербайджану охватывает семилетнюю программу (2014−2020) и рассчитана на сумму 139 млн евро и 169 млн евро.

Предусмотренные на 2019 г. 15 млн евро будут направлены на 4 приоритетные направления Bосточного Партнерства, включая поддержку гражданского общества. Также напоминается, что Азербайджан имеет обязательства как член Совета Европы адаптировать правила Евросуда по правам человека.

Кроме того, Евросоюз оказывает поддержку Азербайджану посредством совместных программ с Советом Европы. Согласно принятому в октябре 2018 г. Плану действий, Совет Европы и структуры Азербайджана договорились осуществить программы по повышению эффективности судебных и прокурорских органов Азербайджана, повышения отчетности и прозрачности, расширения применения европейских стандартов прав человека, реформирования пенитенциарной системы, усиления борьбы по противодействию коррупции и отмыванию грязных денег.