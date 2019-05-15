Уват, Тюменская область, 19 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Фестиваль культуры коренных народов состоялся в селе Уват Тюменской области. Для участия в нем прибыли представители коренных народов всех поселений Уватского района. Участники состязались в национальных видах спорта — метании тынзяна на хорей (аркана на шест, которым погоняют оленей), набрасывании колец на рога оленя, перетягивании палки, стрельбе из лука и прыжках через нарты. Для юных гостей была организована отдельная развлекательно-развивающая программа.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Фестиваль культуры коренных народов в селе Уват

Гости фестиваля приняли участие в мастер-классах по бисероплетению и изготовлению оберегов, ложек из бересты, национальных кукол и их росписи традиционным орнаментом Севера. Посетители отведали блюда национальной кухни — северную уху и чай на таежных травах и ягодах, прокатились на оленьей упряжке. В рамках фестиваля работали выставочные экспозиции изделий декоративно-прикладного творчества «Северные узоры», а также фотовыставка «Демьянские ханты». Ханты представили на ярмарочных рядах свежемороженую и копченую рыбу, мясо, ягоды, кедровые орехи, изделия из пушнины и бисера.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Фестиваль культуры коренных народов в селе Уват

На открытии фестиваля представители «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») вручили коренным жителям технику для ведения традиционных промыслов — снегоходы, лодочные моторы, бензогенераторы, а также моторное масло НК «Роснефть» для двигателей. В общей сложности за последние годы предприятие передало семьям хантов более 140 единиц техники.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Представители «РН-Уватнефтегаза» вручили коренным жителям технику для ведения традиционных промыслов

«РН-Уватнефтегаз» ежегодно оплачивает обучение молодежи хантов, манси и эвенков в средних специальных и высших учебных заведениях, финансирует участие в соревнованиях по национальному виду спорта — гонках на обласах (лодках). Предприятие также предоставляет доступ к зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам, которые строит для производственных нужд, организует выдачу топлива на ближайших к стойбищам месторождениях.