Киев, 15 мая, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Послы стран «Большой семерки» на Украине провели встречу с пока ещё действующим президентом Украины Петром Порошенко и призвали его плавно передать власть избранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сегодня, 15 мая, сообщается в аккаунте в сети микроблогов Twitter французского председательства в «Большой семерке».

President.gov.ua Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

В ходе переговоров послы «Большой семерки» обменялись с Порошенко впечатлениями о якобы достигнутом прогрессе и о дальнейших реформах на Украине.

Отдельно послы стран «Большой семерки» обратили внимание Порошенко на необходимость плавной передачи власти новому президенту Владимиру Зеленскому.

«Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ», — сказано в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» попросил их не оставлять Украину одну на пути реформ и усилить поддержку. Иными словами, он просил денег.