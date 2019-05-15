Душанбе, 15 мая, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Курс доллара на неофициальном, то есть «черном», рынке Таджикистана за прошедшие сутки резко вырос, достигнув отметки в 10 сомони за 1 доллар. Официальный же курс американской валюты уже на протяжении нескольких месяцев остается прежним — 9,43 сомони за 1 доллар. Об этом сегодня, 15 мая, сообщают таджикистанские СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Так, пункты обмена валют коммерческих банков Душанбе покупают доллары по курсу 9,43 сомони за доллар. Но при этом они отказываются продавать американскую валюту, ссылаясь на ее отсутствие.

Национальный банк Таджикистана (НБТ) объяснил дефицит американской валюты тем, что страна очень зависима от импорта. Так как почти все товары первой необходимости поступают в страну из-за рубежа и оплачиваются иностранной валютой. Поэтому всем кредитным организациям было поручено обеспечить валютой в первую очередь поставщиков товаров первой необходимости.

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Названная Нацбанком причина появления дефицита валюты подтверждается наблюдателями. По их мнению, дефицит возник из-за разницы во внешнеторговом обороте страны. За период январь-апрель 2019 года, по статистическим данным, объем внешнеторгового оборота Таджикистана составил более 1,3 млрд долларов. При этом доля импорта — 1 млрд долларов, а экспорта — всего 319,9 млн долларов. Таким образом, торговый баланс получился отрицательным, что стало причиной для роста курса американской валюты на «черном» рынке страны.