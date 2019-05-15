Вашингтон, 15 мая, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в конце июня отправится с визитом в Южную Корею, где проведёт переговоры с президентом страны Мун Чжэ Ином. Об этом сообщили 15 мая в Белом доме.

Andrew Currie Сеул

Как уточняется, визит будет совмещён с поездкой президента США в регион для участия в саммите G20 в японском городе Осака. Главы двух государств обсудят проблему денуклеаризации Корейского полуострова и вопросы двусторонних отношений.

Президент Южной Кореи посещал Вашингтон в середине апреля. Тогда стороны обсуждали возобновление диалога между КНДР и США, прерванного после провальной встречи Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в феврале в Ханое.

12 мая визит в Сеул совершил спецпредставитель США по КНДР Стивена Бигэна. Он провёл переговоры с главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва и спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

Обменявшись мнениями, стороны пришли к заключению, что продолжение переговоров по денуклеаризации между США и КНДР всё ещё возможно, но осложнено рядом обстоятельств, включая запуск Северной Кореей в начале мая нескольких ракет малой дальности. Ответственность за осложнение ситуации они возложили на Пхеньян.