Калининград, 15 мая, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Стратегический разведывательно-ударный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk почти 10 часов летал у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей России, сообщают 15 мая мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

U.S. Air Force Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk

Беспилотник с бортовым номером 11−2048 и позывным FORTE10, взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и подошёл к российским границам в Прибалтике около 11:00 мск.

Аппарат совершил не менее четырёх пролётов вдоль западных границ России, оставаясь в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме того, RQ-4B Global Hawk прошёл вдоль северо-западной границы Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и НАТО практически ежедневно летают вдоль границ России, чаще всего уделяя внимание северо-западным и причерноморским участкам.