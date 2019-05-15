Ереван, 15 мая, 2019, 22:46 — ИА Регнум. «Понимаю, что в Арцахе (Нагорном Карабахе — ИА REGNUM ) стартовал предвыборный период, но предложил бы, чтобы наши партнеры не опережали события», — заявил сегодня, 15 мая, журналистам председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, говоря о заявлениях секретаря Совета безопасности Республики Арцах Виталия Баласаняна.

parliament.am Ашот Гулян (на переднем плане) и Арарат Мирзоян

Секретарь совбеза Нагорного Карабаха Виталий Баласанян заявил о том, что к заявлению действующего и бывшего президентов Карабаха — Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна — об изменении меры пресечения второму президенту Армении Роберту Кочаряну должны были проявить уважение, прокуратура должна была принять решение как можно раньше.

«В целом, в связи с этим и остальными заявлениями господина Баласаняна, я бы призвал, чтобы озвученные перед «камерами» заявления соответствовали заверениям, которые делаются без «камер». Пожалуй, это все. Позвольте впредь не поддаваться искушению. Больше комментировать желания нет», — цитирует Мирзояна Panorama.

Председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Ашот Гулян в свою очередь отметил, что между сторонами нет каких-либо противоречий и в отношениях между Арменией и Карабахом напряженности нет.

«Естественно, в отношениях могут быть разногласия по рабочим вопросам, однако это не влияет на двусторонние отношения. Важно, чтобы мы понимали, что люди могут иметь личное мнение. Это также является результатом нашего нового времени, когда каждый может свободно высказать свою точку зрения, но при этом бывают также последствия», — отметил он.