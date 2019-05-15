Каракас, 15 мая, 2019, 22:43 — ИА Регнум. В минувший вторник, 14 мая, чавизм сделал еще один шаг в своей постоянной осаде демократического парламента, надеясь нанести ему окончательный удар, пишет испанское издание El Mundo. Силы армии и полиции заняли Федеральный дворец законодательства, чтобы помешать депутатам проводить там заседания. Здание, уточняет СМИ, не просто включает в себя зал, где собираются парламентарии, но также является главным стратегическим и управленческим центром оппозиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

По меньшей мере сотня членов Национальной боливарианской гвардии (GNB) и Национальной боливарианской полиции (PNB) разместилась внутри и снаружи дворца, пока там орудовали агенты Боливарианской службы разведки (Sebin), первыми ворвавшиеся на рассвете в Национальную ассамблею под предлогом того, что кто-то заложил в здание бомбу. Аналогичная уловка уже была использована в январе, чтобы отложить присягу нового исполнительного совета.

«Десять часов спустя двери законодательного центра отворились по велению революционной магии, чтобы впустить делегатов Национальной учредительной ассамблеи (ANC) — боливарианского органа, который насильственным образом захватил часть здания 21 месяц назад», — иронизирует El Mundo.

Опасность «взрыва» сейчас миновала. Подразделение Национальной гвардии продолжает круглосуточную слежку за зданием — на прошлой неделе оно уже помешало попасть туда журналистам, выполняя приказ дворца Мирафлорес. Парадокс заключается в том, что именно то подразделение, которое наблюдало за парламентом две недели назад, присоединилось к военному восстанию 30 апреля.

«Моя жалоба, обращенная ко всему миру, заключается в том, что они пытаются ликвидировать парламент насильственными действиями. Это непрекращающийся государственный переворот. Мы будем настаивать и проведем повторное заседание завтра [имеется в виду сегодняшний день, 15 мая]. Не Федеральный дворец делает нас депутатами, статус парламентариев нам придает поддержка народа», — сказал по поводу произошедшего Хуан Гуайдо, избранный председатель Национальной ассамблеи, выступая на пресс-конференции.

Лидера оппозиции окружали депутаты, не сумевшие попасть в зал заседаний. Один из них написал в своих аккаунтах в социальных сетях: «Мир слушает нас, мы не одни. Мы знали, что был возможный риск, но у нас нет ни страха, ни сомнений. Мы продолжим идти по дороге к свободе с высоко поднятой головой».

«Продолжается проверка видеозаписей и фотографий, а также поступление жалоб. Могут произойти новые задержания», — заранее уведомили El Mundo источники в юридических кругах. Известно, что четыре депутата откликнулись на призыв Гуайдо в ходе военного мятежа 30 апреля.