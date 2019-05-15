Алеппо, Сирия, 15 мая, 2019, 22:42 — ИА Регнум. В результате нескольких обстрелов, которым боевики подвергли населённый пункт Эн-Найраб в сирийской провинции Алеппо, погибли восемь человек, среди которых двое детей, сообщил 15 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Mada Media Сирийский боевик

Кроме восьми погибших, среди мирных жителей населенного пункта Эн-Найраб ранены десять человек.

За последние сутки боевиками в провинции Алеппо был обстрелян ещё один населённый пункт, а в провинции Латакия обстрелам боевиков подверглись шесть поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Сирии правительственные войска продолжают военную операцию против радикальных боевиков.