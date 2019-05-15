Мадрид, 15 мая, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, в 21:00 в Брюсселе состоятся большие дебаты между кандидатами от основных партий, претендующими на пост главы Европейской комиссии. Зал заседаний Европарламента по этому случаю превратится в своего рода телестудию, где представители шести партий выдвинут свои предложения в связи с европейскими выборами 26 мая, сообщает испанское издание El Pais.

Kremlin.ru Жан-Клод Юнкер

Речь идет о первом раунде борьбы за самую желанную должность для всех правительств ЕС, жемчужину европейского механизма, за которой все охотятся. Однако, как только назначение происходит, столицы склонны отворачиваться от избранной персоны. Похоже, что следующий председатель, как и его предшественники, обречен страдать от давления, критики и упреков со стороны тех самых правительств — в том числе, вполне возможно, и своей родной страны — стоит ему приступить к исполнению своих обязанностей 1 ноября (если все пойдет так, как намечено), считает испанское СМИ.

«Это горькая цена, которую приходится платить, чтобы занять самый важный пост в ЕС, на котором политик осуществляет принципиальные властные функции рулевого и арбитра в объединении, включающем больше 500 миллионов граждан. Орган располагает внушительным аппаратом из почти 30 тысяч сотрудников, который позволяет выдвигать свыше сотни законодательных инициатив в год, хотя нынешняя комиссия под председательством Жан-Клода Юнкера существенно замедлила этот ритм», — пишет El Pais.

Договор о Европейском союзе наделяет Еврокомиссию исключительным правом законодательной инициативы. Кроме того, она была задумана как орган, следящий за выполнением договоров, то есть ответственный за то, чтобы все государства — члены ЕС строго соблюдали европейский регламент. Эти колоссальные полномочия в рамках объединения превратили каждого члена комиссии (в настоящий момент их 28 — по комиссару от страны) в ценную политическую фигуру.

Однако именно председатель — «первый среди равных» — накладывает свой отпечаток на структуру организации и во многом определяет ее политические предпочтения. В результате его назначение каждые пять лет превращается в подлинное генеральное сражение. Сперва лидеры правительств выдвигают по кандидату от квалифицированного большинства, затем должен принять решение Европейский парламент. Чтобы оно было засчитано, необходимо абсолютное большинство голосов.

В 2014 году, несмотря на огромные трудности, парламент «де-факто» добился окончательного контроля над назначением председателя Еврокомиссии, благодаря чему этот пост смог занять Жан-Клод Юнкер, кандидатура которого, скорее всего, была бы отвергнута Европейским советом. Многие страны выступали против этого назначения, в том числе Соединенное Королевство.