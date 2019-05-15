Ереван, 15 мая, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Армения уже разными проявлениями продемонстрировала свою приверженность партнерству с США на международной арене. Об этом 15 мая в Ереване заявила посол США в Армении Линн Трейси.

Photolure Линн Трейси

«Например, мы ценим работу Армении с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», включая участие в миссиях НАТО, таких как решительная поддержка в Афганистане. Армения является надежным партнером Европейского командования США, содействуя региональной стабильности в Косово, а прочные партнерские отношения Армении с штатом Канзас и Национальной гвардией Канзаса привели к пятнадцатилетнему плодотворному сотрудничеству, которое сблизило наши страны», — цитирует Трейси Арминфо.

По ее словам, США, безусловно, понимают, что отношения между двумя странами не находятся в вакуумной среде.

«Мы понимаем и ценим то, что Армения имеет множество двусторонних и многосторонних международных отношений и как суверенная, демократическая страна делает выбор в соответствии со своими национальными интересами. Мы также понимаем, что географические и исторические реалии таковы, что Армения поддерживает прочные связи с Россией. Но я думаю, что большинство в Армении согласятся со мной в том, что армяно-российские отношения не должны и не мешают Армении поддерживать прочные взаимовыгодные отношения с США, Европейским союзом и другими потенциальными партнерами. И хотя география и история Армении связывают ее с Россией, ваши ценности связывают вас с Западом. Эти отношения не являются взаимоисключающими. Международные отношения не игра с нулевой суммой», — заключила Трейси.