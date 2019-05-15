Тула, 15 мая, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, всероссийский библиотечный конгресс, фольклорные, дизайнерские и кинофестивали, музейные выставки. Перечислить все то, что прошло через Тульскую область только за эту весну сходу затрудняются даже в региональном министерстве культуры. «Государство вообще строится на фундаменте, который называется «культурой», некогда говорил Леонид Якубович и был прав. Сегодня трудно представить даже маленькое село без своих традиций, самобытности. Иначе оно бы просто прекратило свое существование.

Иван Шилов ИА REGNUM Ясная Поляна

Тула уже давно завоевала статус оружейной столицы России. Сейчас местные власти, общественные организации, представительства разных народностей включились в борьбу за звание если не культурного центра, то активного представителя творческой среды.

Культурная среда

Если обратиться к официальной документации, то на ближайшие шесть лет для Тульской области прописана программа «Развитие культуры и туризма». На нее заложены средства из федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Общая сумма превысит 10,7 млрд рублей.

Особо в последнее время заметно развитие музеев. В Тульской области их насчитывается 83, причем четыре — федеральные: «Тульский государственный музей оружия», «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей заповедник В.Д. Поленова», «Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» и «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». За прошлый год региональные музеи провели 1437 выставок.

2018-й стал годом рождения Тульского областного художественного музея, открытия экспозиции в новом здании Тульского областного экзотариума и открытие новой экспозиции в Музее самоваров. Креатив проявляют и частные лица, которые реализовали в области Музей станка, советской игрушки «В детство», «Гармони деда Филимона», а также была открыта частная коллекция самоваров Михаила Борщева. С разнообразием досуга выросла и посещаемость музеев: с 2 млн человек в 2015 году — до 3,71 млн в 2018-м. Кстати, нарастить посетителей тульских музеев во многом помог проект «Тула — новогодняя столица России», в рамках которого культурные учреждения приняли более 400 тыс. туристов.

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В этом и в следующем году Тульская область готовится к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля. В историческом центре города создается «Музейный квартал».

Однако самым распространенным и востребованным у жителей и гостей Тульской области остаются различные фестивали. В 2018 году регион провел около 150 крупных мероприятий. Среди них XVIII открытый российский фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!», XVI международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова, международный фестиваль коротких фильмов «Шорты», межрегиональный фестиваль «День пряника», межрегиональный фестиваль традиционной народной культуры «Тульский заиграй», фестиваль гармонистов, плясунов, частушечников «Тульский гармоньфест», XII фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре», фестиваль «Кремлевская опера», IV Всероссийский конгресс фольклористов и другие.

Tularegion.ru Фестиваль «День пряника»

«Увеличение количества фестивального движения связано с потребностью и интересом людей, — объяснила ИА REGNUM министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. — Мы всегда говорим, что Тула сильна большой активностью и удивительной интеграцией всех учреждений. Например, в муниципальных образованиях центр культурной жизни — это дома культуры, и импульсы они получают от различных сообществ. Когда появилась идея сохранения памяти Ивана Бунина, тут же поставили памятник, укрепили музей и сразу же родился фестиваль. То же самое с Тургеневским фестивалем. То есть у нас есть какая-то отправная точка, которая в дальнейшем обрастает какими-то действиями».

По словам директора «Объединения центров развития культуры» Тульской области Елены Арбековой, сегодня в каждом районе региона находится и воплощается в жизнь «своя изюминка, которая перерастает из, казалось бы, рядового мероприятия в масштабный фестиваль».

«Объединенный центр задает планку, выдает методические рекомендации и превращает самобытные фестивали с перспективами в глобальные события ремесел, традиций, фольклора и других, — отмечает министр культуры региона. — И все это распространяется как «зараза», которое хочется еще и еще».

Несмотря на то, что Тульская область не относится к многонациональному региону [95% населения — русские], территория проводит массу мероприятий национально-культурных сообществ. Татарские, молдавские, грузинские, армянские общественные организации устраивают фестивали и гуляния, на которые съезжаются со всей России и стран зарубежья.

«Национально-культурные сообщества просят предоставить им целые площадки для выступлений, игр, мастер-классов и они готовят свою программу на несколько дней, так как действительно есть что показать и рассказать», — говорит Татьяна Рыбкина.

Тульская область активно подключилась к Году театра, который в 2019 году объявлен указом президента. На новый уровень выйдут международные фестивали «Толстой Weekend» и «Театральный дворик». А в районах начали развивать народный театр, куда входят фестивали «Бежин луг», «Театры губернии. Открытая сцена» в Тульском кремле. Благодаря разнообразию число зрителей театрально-концертных учреждений за последние три года увеличилось с 372,8 тыс. до 377,8 тыс. человек.

Tularegion.ru Памятник Тургеневу

Народ требует разнообразия

Нередки случаи в российских субъектах, когда регион обладает разнообразным культурным потенциалом, а туристам, да и местному населению нечем себя развлечь. В Тульской области, по мнению ведущего аналитика «Института региональной экспертизы» Сергея Ходоса, представлена «яркая и самобытная культурная мозаика».

«Увеличение количества мероприятий в сфере культуры связано с возрастающей потребностью населения в более разнообразном досуге и участии в интерактивных проектах в социокультурной сфере. Детям и взрослым становится интересно непосредственное участие в разнообразных мероприятиях, мастер-классах, актуализируется вопрос самоорганизации граждан, и сфера культуры на территории становится ресурсом развития», — комментирует эксперт.

Сергей Ходос считает, что в Туле учреждения культуры получили широкое распространение, а муниципальному уровню стоит подтянуться. Это при том, что увеличивается количество учреждений культуры в муниципальных районах и по программе «100 клубов на селе».

«Необходимо вовлечение в процесс качественного менеджмента и организации самих проектов, создание творческих индустрий в малых городах и местах. Обладая разнообразным историко-культурным потенциалом, хотелось бы направить инициативы в сфере культуры именно на малых территориях. Опыт свидетельствует о том, что сплоченность местного сообщества, его способность к самоорганизации способствуют решению задач и повышению качества жизни людей. Например, в Тульской области создана прекрасная форма организации местного самоуправления. Но надо, чтобы она становилась эффективной и приносила свои плоды. Надо акцентировать внимание на расширении ассортимента аутентичных продуктов», — считает он.

Специалисты отмечают, что необходимо смотреть на сферу культуры и туризма как на ресурс развития места, территории. Тем более на это регион планирует потратить миллиарды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с помощью развития культурно-событийного досуга Тульская область планирует развить свой туристический потенциал. Ставятся задачи: сохранить культурное наследие, обеспечить свободный доступ к информации, которая хранится в библиотеках региона, повысить уровень доступности и качества услуг театрального и музыкального искусства, увеличить до 2024 года число людей, вовлеченных в культурную деятельность, и на 15% повысить количество посещений музеев, театров и других объектов культуры и искусства.

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