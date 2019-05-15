Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Макеем
Москва, 15 мая, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
В ходе телефонного разговора Лавров обсудил с Макеем актуальные вопросы сотрудничества между Россией и Белоруссией.
«Обсуждены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и межмидовского взаимодействия», — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, стало известно, что 16 мая вице-премьер России Дмитрий Козак проведет встречу со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко. Главной темой переговоров будет восстановление работоспособности нефтепровода «Дружба».