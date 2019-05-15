Ташкент, 15 мая, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Территория Навоийской области Узбекистана объявлена свободной экономической зоной (СЭЗ), соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает узбекское национальное телевидение.

Navoi.uz Памятник Алишеру Навои в городе Навои

В области будут реализовываться проекты по производству инновационных, высокотехнологичных, экспортно ориентированных и импортозамещающих производств, срок действия СЭЗ определен до 1 января 2030 года с возможностью продления.

Согласно указу, предприятия, получившие статус участника СЭЗ, освобождаются от уплаты ряда налогов и таможенных платежей.

Указанные льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций.

Так, инвестиции от 300 тысяч долларов до 3 миллионов долларов освобождают производство от налогов и сборов сроком на три года; от 3 миллионов долларов до 5 миллионов долларов — сроком на пять лет; от 5 миллионов долларов до 10 миллионов долларов — сроком на семь лет; от 10 миллионов долларов и выше — сроком на десять лет.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в 2018 году территория свободной экономической зоны (СЭЗ) «Навои» была расширена на 81,4 гектара, включающих бездействующие производственные площади.