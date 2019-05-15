Киев, 15 мая, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко призвал страны «Большой семерки» и Европейского союза усилить поддержку реформ на Украине, то есть дать побольше денег. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM . Миротворец

«Глава государства призвал страны «Большой семёрки» и ЕС усиливать поддержку Украины в обеспечении реформ и в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, а также продолжать верить в её успешное будущее», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и Порошенко провели телефонный разговор. В ходе этого разговора Юнкер подтвердил, что Европейский союз очень решительно продолжит поддержку Украины на пути реформ и евросоюзной интеграции.