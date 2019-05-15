Москва, 15 мая, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Люблинско-Дмитровская линия Московского метрополитена будет продлена до посёлка Северный в 2022 году. Об этом 15 мая сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Андрей Черкасский ИА REGNUM В Московском метро

По его словам, за станцией «Селигерская» на сегодняшний день уже готов котлован, ведётся подготовка к старту тоннелепроходческого щита.

«Две станции будут в подземном исполнении, дальше щит поднимется на землю и мы пойдём под МКАДом к посёлку Северный», — цитирует чиновника агентство «Москва».

Хуснуллин отметил, что станции будут накрыты специальными ограждениями, крышей и забором, а оборотные тупики в конце линии будут построены наземным способом, но снаружи будут засыпаны землей, чтобы не создавать шума для местных жителей.

Всего в рамках продления салатовой ветки планируется построить три новых станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Таким образом, отметил Хуснуллин, линия дойдёт практически до границы с Московской областью.