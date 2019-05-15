Салатовую ветку метро продлят до границы Московской области к 2022 году
Москва, 15 мая, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Люблинско-Дмитровская линия Московского метрополитена будет продлена до посёлка Северный в 2022 году. Об этом 15 мая сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.
По его словам, за станцией «Селигерская» на сегодняшний день уже готов котлован, ведётся подготовка к старту тоннелепроходческого щита.
«Две станции будут в подземном исполнении, дальше щит поднимется на землю и мы пойдём под МКАДом к посёлку Северный», — цитирует чиновника агентство «Москва».
Хуснуллин отметил, что станции будут накрыты специальными ограждениями, крышей и забором, а оборотные тупики в конце линии будут построены наземным способом, но снаружи будут засыпаны землей, чтобы не создавать шума для местных жителей.
Всего в рамках продления салатовой ветки планируется построить три новых станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Таким образом, отметил Хуснуллин, линия дойдёт практически до границы с Московской областью.