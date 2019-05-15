Кострома, 15 мая, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Ряд медицинских учреждений Костромской области не справились с наплывом пациентов. За 3 дня с жалобами на укус клещей обратилось около 1,5 тысячи человек, при этом количество врачей, обслуживающих пациентов, осталось на прежнем уровне, — сообщила пресс-служба губернатора.

В учреждениях не было организовано дежурство необходимого количества медиков на праздничные и выходные дни.

«Глава региона Сергей Ситников жестко потребовал от руководства департамента здравоохранения Костромской области обеспечить качественную работу лечебных учреждений — очередей с приемом граждан, обратившихся с укусами клещей, быть не должно».

Это распоряжение касается как областного центра, так и больниц во всех районах области. При этом в некоторых районах до сих пор не провели обработку. Как сообщает телерадиокомпания «Русь», всего с начала сезона укушенных на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом некоторые районы до сих пор не приступили к обработке территорий от клещей. В Роспотребнадзоре рассказали, что с работой не справляются 4 муниципалитета.

По информации департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области, акарицидная обработка в регионе уже проведена на территориях 195 детских садов и 195 школ. Противоклещевыми препаратами обработано свыше 350 парков, скверов и кладбищ, 349 объектов социальной сферы и оздоровительных учреждений. Всего планируется обработать территории 1791 объекта общей площадью более 2,3 тыс. га.

Первый этап акарицидной обработки территорий массового скопления людей должны завершить до 25 мая.

Читайте также: «Это беспредел!» — костромичи не могут получить тела умерших родственников