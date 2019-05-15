Москва, 15 мая, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Кинокомпания «Пионер» выпустит в российский прокат новую картину режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» 20 июня 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе студии.

Пресс-служба кинокомпании «Пионер» Постер фильма Кантемира Балагова «Дылда»

Над созданием фильма также работали продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. «Дылда» является второй киноработой Балагова, который уже во второй раз показывает своё кино в рамках официальной программы Каннского кинофестиваля.

Сюжет фильма рассказывает о двух молодых девушках, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград. Персонажи фильма пытаются начать новую жизнь в ситуации, когда руины не только снаружи, но и внутри.

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Напомним, зрители знают Кантемира Балагова по его работе над фильмом «Теснота», который вышел в прокат в августе 2017 года. Фильм был удостоен премии Каннского кинофестиваля в номинации «Особый взгляд», он также был номинирован на премию «Золотая камера» за режиссёрский дебют.