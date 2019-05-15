Санкт-Петербург, 15 мая, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Полиция должна жестко пресекать попытки протестующих снести забор вокруг планируемой застройки сквера в Екатеринбурге. Об этом на ПМЮФ-2019 заявил сенатор, представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM.

Council.gov.ru Андрей Клишас

По словам сенатора, он следит за происходящим по новостным лентам. Напомним, в последние несколько дней активизировались протесты против застройки сквера на Октябрьской площади храмом Святой Екатерины. Граждане несколько раз повалили строительный забор, их разгоняли слезоточивым газом. Горожане настаивают, что власти не поинтересовались их мнением относительно застройки.

«Всё, что там происходит, должно решаться в рамках закона. Если согласование на ту площадку есть, то никаким протестующим нельзя сносить эти заборы. Полиция должна жестко это притекать. Диалог между различными группами граждан конечно должен быть, но должен быть до того, как принято это решение. А раз решение принято и в рамках закона, то мы все должны исполнять», — сказал парламентарий.

Он добавил, что чиновники Екатеринбурга сами должны разобраться в ситуации.

«Я очень хорошо знаю патриарха Кирилла, я знаю, что этот человек всегда настроен на диалог. Это проблема властей города Екатеринбурга. Город должен был и с епархией, и с общественностью обсудить, в чем состоит проблема. <…>

Если храм восстанавливается на том месте, на котором он был, значит ему там нужно быть», — заключил Клишас.

Добавим, планы по созданию в Екатеринбурге храма Святой Екатерины активно муссируются в местной повестке с 2010 года. Изначально его планировалось построить на историческом месте, а затем в акватории городского пруда, но все эти варианты вызвали протесты части жителей.