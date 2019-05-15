Москва, 15 мая, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Заявления Украины по вопросу транзита и продажи российского газа на Западе перестали воспринимать всерьёз. Такое мнение высказал политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Удивительная ситуация складывается. Почему-то Украина постоянно нам говорит, что нам делать с нашим газом. Нам надоело слушать байки про то, что мы что-то недодаём или даём не так. Мы самостоятельные люди и сами решаем кому и сколько давать. Мы не будем слушать очередные бредни, на них никто не обращает внимания», — сказал эксперт.

При этом Запад перестал реагировать на очередные заявления украинской стороны относительно транзита газа, отметил политолог.

«Они давно перестали говорить, что Украине надо что-то давать. Они абсолютно выключают политический фактор. К ним наконец-то пришло осознание, что газ — это не политика. Контракт выгоден всем. Европейцы в нём очень заинтересованы», — заявил Маркелов.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации РФ Олег Морозов сообщил, что немцы в ходе личных бесед подчеркивают, что российский газ им необходим на долгие годы вперёд.