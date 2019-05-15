Нижний Новгород, 15 мая, 2019, 19:57 — ИА Регнум. На XXI-м международном форуме «Великие реки-2019» заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов, глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов и вице-губернатор Нижегородской области Андрей Харин дали старт Всероссийской акции «Вода России». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. В акции принимают участие 15 регионов России, расположенных на берегах Волги.

Voda.org.ru Участники акции «Вода России»

Перед стартом акции на связь по прямому включению вышли волонтеры из Ульяновской, Волгоградской, Ярославской областей и Татарии.

«Мне хочется поблагодарить всех волонтеров, принявших участие. Очень важно, что в этом году акция проводится в рамках национального проекта «Экология». Я являюсь руководителем рабочей группы Госсовета по этому направлению, экологическому воспитанию мы уделяем серьезное внимание. Радует, что с каждым годом все больше жителей присоединяется к таким акциям, причем много молодых людей и семей с детьми. Хочу пригласить всех принять участие и в волонтерском марафоне «Чистая Волга», который пройдет в ближайшее время!», — сказал нижегородский губернатор Глеб Никитин.

После открытия акции на Нижегородской ярмарке Андрей Харин, Сергей Ястребов и Дмитрий Кириллов поехали на Гребной канал, где приняли участие в уборке берега Волги вместе с 300 волонтерами.

«Надо воспитывать людей, закладывать в их сознание тот факт, что убирать за собой в лесу, на берегу реки, это нормально и правильно. Для этого нужно подавать хороший пример, и не только проведением акций, но и с детства объяснять людям, что нужно заботиться об окружающей среде», — считает замминистра природы России.

По словам Харина, Гребной канал для старта акции был выбран неслучайно, поскольку это очень популярное место отдыха на берегу Волги.

«В Нижнем Новгороде, в Нижегородской области людей не нужно уговаривать выходить на подобные акции. Жители всегда готовы присоединиться к уборке, поэтому акция «Вода России», я уверен, будет в нашем регионе продолжена», — уверен вице-губернатор.

Кириллов в свою очередь отметил, что инициатива проведения акции исходит от волонтеров, но власти ее всемерно поддерживают.

«Очень отрадно, что с каждым годом в мероприятии принимает участие все больше людей», — сказал глава Федерального агентства водных ресурсов.

Voda.org.ru Участники акции «Вода России»

Главная цель акции — восстановление существующих рекреационных зон, расположенных вдоль водных объектов, а также формирование у населения бережного отношения к водоемам и поддержка добровольных социальных проектов.

ИА REGNUM напоминает, проект «Чистая Волга» является всероссийской акцией и проходит с текущего года в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Помимо Минприроды РФ, его поддерживают Федеральное агентство водных ресурсов и ФГБУ «Центр развития водно-хозяйственного комплекса». В 2019 году в рамках акции планируется очистить 1500 км береговых линий. Старт акции дан в рамках международного форума «Великие реки», главной темой которого в этом году стало «Оздоровление Волги».

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года и уже объединила более 5 млн человек. По итогам 2018 года в акции приняли участие более 1,8 млн волонтеров, которые очистили 5,3 тыс. водоемов в регионах страны, было собрано 1,7 млн мешков мусора.

Акция проходит в рамках национального проекта «Экология», в который входит программа «Оздоровление Волги».

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