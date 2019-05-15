Сочи, Краснодарский край, 15 мая, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Контракт на закупку для ВКС России 76 истребителей пятого поколения Су-57 будет подписан в ближайшее время, заявил 15 мая президент РФ Владимир Путин на совещании по военно-техническим вопросам.

Минобороны России Истребитель пятого поколения Су-57 ВКС России

По словам Владимира Путина, ранее планировалось закупить до 2027 года 16 самолётов такого типа, однако после снижения стоимости этих самолётов их производителем на 20% было принято решение закупить в несколько раз больше таких воздушных машин.

«Проанализировали вчера ситуацию, министр доложил, в результате проделанной работы, в результате того, что мы договорились с промышленностью, промышленность фактически на 20% снизила стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса и по сути нового поколения», — сказал Владимир Путин.

«Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов», — добавил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника в условиях противодействия систем ПВО противника.

В арсенал нового самолёта должна войти сверхдальняя гиперзвуковая ракета Р-37М.

Напомним, на данный момент боевые самолёты пятого поколения, кроме России, производятся только в США. Китай регулярно заявляет о разработке такого самолёта, однако до её завершения далеко.

Российские Су-57 уже прошли испытания в боевых условиях в Сирии.