Лондон, 15 мая, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Лингвист из Великобритании Герард Чешир утверждает, что он смог прочитать манускрипт Войнича, написанный на исчезнувшем языке. Об этом 29 апреля пишет журнал Romance Studies.

Манускрипт Войнича

Чешир работает в Бристольском университете в Великобритании. Лингвист уверен, что манускрипт написан на протороманском языке. От этого языка появились диалекты языковой семьи, на которых сейчас говорят во Франции, Португалии, Испании и ряде других стран.

«Его (язык) повсеместно использовали в Средиземноморье в Средние века, но на нем почти никто не писал, так как латынь оставалась языком знати, церкви и государства. Поэтому этот язык бесследно исчез», — пишет Чешир в своей статье.

Данный вымерший язык имеет ряд интересных особенностей. Так, он не содержит специальных знаков препинания и двойных согласных. Все его буквы находятся в нижнем регистре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, манускрипт Войнича — это одна из самых загадочных рукописей Средних веков. Она была обнаружена польским книготорговцем Уилфридом Войничем среди книг, купленных на распродаже в Академии иезуитов в 1912 году.

Текст этой рукописи написан совершенно непонятными символами на непонятном языке и это сразу же привлекло исследователей из самых разных областей — от собственно лингвистики, до физики и программирования.

В итоге Чешир считает, что манускрипт представляет собой медицинский справочник и своеобразную историческую энциклопедию, которую составили монахини доминиканского ордена для королевы Арагона Марии Кастильской примерно в середине XV века.