Санкт-Петербург, 15 мая, 2019, 19:24 — ИА Регнум. У новых российских законов о борьбе с «фейк ньюс» и оскорблении институтов власти есть огромный потенциал попасть на проверку в Конституционный суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов на полях Петербургского международного юридического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Михаил Федотов

«Конечно, перспектива проверки конституционности очень большая. Что мне тоже не нравится, потому что, в общем, надо писать законы так, чтобы их конституционность не подвергалась сомнению», — сказал Федотов.

Он уточнил, что обе нормы серьезно отличаются друг от друга, за парой исключений.

«Что их роднит — это то, что они плохо сделаны», — сказал Федотов.

К тому же, он признал, что похожие законы существуют и за рубежом, особенно актуальна проблема «фейковых» новостей.

«Здесь возникает вопрос — как ее решать? Как найти средства, адекватные целям? Если вы их нашли, у вас получается хороший закон. Мне кажется, что средства неадекватны целям», — заметил Федотов.

В свою очередь, закон об ответственности за оскорбление институтов власти, по его мнению, написан с очень значительной долей «усмотрения» правоприменителя. Во многих странах, подчеркнул Федотов, аналогичные нормы можно считать мертвыми или полумертвыми, так как они почти не применяются.

В России же закон написан так, что «может применяться как угодно».

«Я очень рассчитываю на то, что культура применения обеспечит разумное применение этих странных законов, либо их конкретизируют и уменьшат уровень правовой неопределенности. Сейчас слишком все расплывчато», — заключил Федотов.