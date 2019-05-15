Ханты-Мансийск, 15 мая, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Губернатор ХМАО Наталья Комарова стала за 2018 год на 300 тыс. рублей состоятельней. Декларация о её доходах опубликована на официальном портале правительства Югры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Комарова

Наталья Комарова задекларировала за 2018 год 3,1 млн рублей доходов, в том числе пенсия — 375,5 тыс. рублей. В 2017 году её доходы были меньше — 2,8 млн рублей, в том числе 370,5 тыс. рублей пенсии.

Нет изменений и в весьма скромной недвижимости главы одного из самых богатейших регионов страны. Среди владений Натальи Комаровой — квартира площадью 186 кв. м и машиноместо на 12,7 «квадратов». Жилой дом площадью 459 кв. м находится в пользовании. Автопарк отсутствует.

Для сравнения, губернатор Тюменской области Александр Моор за 2018 год почти удвоил свои доходы, заработав 9,47 млн рублей. Глава Ямала Дмитрий Артюхов задекларировал за 2018 год доход в размере 64,9 млн рублей.