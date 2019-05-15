Вашингтон, 15 мая, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Государственный департамент США объявил о выводе «не чрезвычайных» сотрудников из Ирака из-за напряженности вокруг Ирана, 15 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обеспечение безопасности государственных служащих и граждан США является нашей первоочередной задачей… Мы хотим снизить риски», — говорится в заявлении Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая великий аятолла Ирана Али Хаменеи заявил, что США не готовы к войне с Ираном. Президент США Дональд Трампопроверг планы по направлению 120 тыс. солдат на Ближний Восток для «сдерживания Ирана».

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