Санкт-Петербург, 15 мая, 2019, 19:03 — ИА Регнум. Совет по правам человека пока не дождался ответов от уполномоченных органов в связи с разгоном первомайской демонстрации на Невском проспекте. Об этом сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов на полях Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Михаил Федотов

Ранее СПЧ поддержал заявление петербургского омбудсмена Александра Шишлова о беспрецедентном срыве согласованного шествия представителей различных общественных объединений. Федотов замечал, что его обеспокоили массовые задержания граждан и СПЧ возьмет ситуацию на контроль.

«Нет, первых результатов пока нет. Мы направили свои запросы, ответов пока не получили. Как только получим, мы начнем с ними работать и готовить доклад. В зависимости от того, что получим», — сказал Федотов.

Он добавил, что стоит принять во внимание и майские праздники, которые длились с 1 по 12 мая с кратким перерывом на три рабочих дня. «Те, кому мы пишем, тоже гуляют», — отметил председатель СПЧ.

«Думаю, что в течение месяца получим (ответы). Мы направили запросы в МВД, Росгвардию, прокуратуру и администрацию Санкт-Петербурга», — уточнил он.

Напомним, третья колонна первомайской демонстрации на Невском проспекте, которая в основном состояла из представителей демократических и либеральных сил, а также градозащитников, была разогнана полицией в ходе согласованного шествия. Точечные задержания начались сразу по ходу движения колонны, в результате около 50 человек оказались в автозаках, многие получили штрафы в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Организаторы Андрей Пивоваров и Александр Шуршев отсидели по 10 суток административного ареста. На последнего боец Росгвардии налетел со спины, когда тот стоял рядом с полицейским и пытался выяснить причины задержаний. Суд счел, что они организовали несогласованный митинг внутри согласованного шествия, так как колонна не смогла продолжить движение по Невскому проспекту.