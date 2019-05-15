Москва, 15 мая, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и государственный секретарь США Майк Помпео не обсуждали Украину по инициативе российской стороны, полагает профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян. Об этом он заявил 15 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя встречу президента РФ и Помпео в Сочи 14 мая.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Майклом Помпео

«Я убеждён, что Украина во время этой встречи не обсуждалась по нашей инициативе, — сказал Сагомонян. — Помпео прибыл обсудить достаточно много проблем, связанных с Украиной. Но поскольку он отказался от визита в Москву, ему было сказано: поскольку наша встреча сокращена, то Украина требует отдельной встречи. Я убеждён, что именно мы инициировали то, что эта проблема не обсуждалась. В Америке же по поводу ЛНР и ДНР никаких иллюзий не питают. Руководство [США] понимает — эти земли потеряны Украиной навсегда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе переговоров Путина и Помпео стороны затронули тему возможности контакта лидеров России и США на саммите G20 в японском городе Осака. Как подчеркнул Ушаков, Москва готова к любому формату контактов глав двух государств. Сейчас ожидаются ответные предложения из Вашингтона.

Ушаков добавил, что вопрос Украины в ходе встречи вообще не затрагивался.