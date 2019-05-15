Киев, 15 мая, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту голосовать по очереди за каждый из семи проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом 15 мая на брифинге в Киеве заявил первый заместитель главы комитета по регламенту и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Он пояснил, если ни одно из предложенных постановлений не наберет нужного количества голосов (226), то решение о дате инаугурации примет спикер Рады Андрей Парубий.

«Если ни одно из тех постановлений, которые будут вынесены на голосование, не наберет достаточного количества голосов, глава Верховной Рады единолично определит дату по результатам консультаций с президентом, так оно и будет. Дополнительного голосования Верховной Рады не нужно… Не может быть ситуации, когда торжественное заседание не происходит», — сказал Пинзеник.

По его словам, первым на голосование парламента будет вынесен проект постановления внефракционного депутата Сергея Мищенко, который предусматривает проведение инаугурации 19 мая.

«Очередность определяется датой регистрации. По мере регистрации каждое постановление будет ставиться на голосование», — рассказал Пинзеник.

Он также выразил уверенность в том, что 16 мая Рада вынесет на голосование проекты постановлений о дате инаугурации.

«Завтра рассмотрят. Невозможно при таком внимании общества не поставить этот вопрос в повестку дня. У нас возможно все, но мне такое трудно представить», — подытожил Пинзеник.

Напомним, ранее депутаты зарегистрировали несколько постановлений о дате инаугурации Зеленского. В частности, Мищенко (19 мая), Виктор Балога (19 мая), Виталий Куприй (20 и 26 мая), Сергей Каплин (19 мая), Владимир Куренной (17 мая).

Как сообщалось, накануне спикер парламента Парубий заявил, что Рада примет решение относительно даты инаугурации на основе рекомендаций регламентного комитета 16 мая. Ранее Парубий отметил, что по Конституции Зеленский может распустить Раду до 27 мая.