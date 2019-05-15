Москва, 15 мая, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Западное вмешательство, подобное вмешательству в ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге, раскачивает общество. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

«Любые формы социального недовольства используются сейчас сетевыми структурами, в том числе западными, по отработанной технологии, как, например, в Армении и Украине», — сказал, в частности, Гаврилов.

Технология предполагает мобилизацию молодежи, наличие экстремистского ядра, имитацию жертвы, указал парламентарий.

«Подобное западное вмешательство раскачивает общество. Мы можем видеть, как всё начинается с храмов, а через час протестующие уже выступают против руководства государства», — рассуждает депутат.

То же самое происходит с информационной «обработкой» трагедии после возгорания Superjet в Шереметьево: критика самолета, потом авиационной промышленности в целом, а затем и политического режима, говорит Гаврилов.

«Организаторы протестов выдают себя за местных жителей, торопятся разжечь кризисную ситуацию и посеять раскол в обществе, выступить против стабильного развития гражданского общества», — отметил он.

Протесты против храма Святой Екатерины в Екатеринбурге всколыхнулись с новой силой 13 мая. После того как строители огородили сквер на Октябрьской площади забором, на улицы вышли более тысячи жителей города. Протесты продолжились 14 мая.