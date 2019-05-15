Майкоп, 15 мая, 2019, 18:17 — ИА Регнум. План-график мероприятий взаимодействия между правительством Республики Адыгея и ПАО «Почта Банк» на 2019−2020 годы подписали 15 мая в Москве глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент — председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. Документ предполагает расширение взаимодействия между регионом и банком в рамках ранее заключённого соглашения о сотрудничестве.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Республика Адыгея и Почта Банк подписали «дорожную карту»

«Республика Адыгея динамично развивается. Сегодня мы занимаем первое место в России по темпам роста инвестиций — 146% по итогам прошлого года. И все, что мы делаем в экономике региона, — для наших граждан, для улучшения качества их жизни. В этом смысле мы с вами делаем одно общее дело, поскольку у «Почта Банка» важная социальная миссия — сделать так, чтобы современные банковские сервисы стали доступны даже жителям малых сел. Для нашей республики, где половина населения проживает в сельской местности, это приобретает особое значение. Сегодня мы договорились, что будем совместными усилиями развивать доступность финансовых услуг в республике и одновременно повышать уровень финансовой грамотности жителей», — сказал Мурат Кумпилов.

В ходе встречи стороны договорились, в частности, продолжить работу по созданию в регионе структурных подразделений банка и точек обслуживания населения, по расширению перечня банковских услуг, а также о развитии системы кредитования граждан и повышению финансовой грамотности населения.

Кроме того, на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова банк инициировал реализацию экологической программы «Подари лес другу»: в 2019 году банк намерен расширить территории, включаемые в данный проект.

«Наше сотрудничество с республикой Адыгея развивается очень успешно. По всем направлениям совместной работы мы встречаем активную поддержку наших проектов со стороны руководства региона — без этого было бы невозможно добиться таких отличных результатов в короткие сроки», — отметил Дмитрий Руденко.

Он добавил, что банк намерен комплексно участвовать в жизни и развитии Адыгеи — от кредитования абитуриентов до поддержки пенсионеров.

В настоящее время представительства банка работают во всех районах республики, количество точек обслуживания постоянно увеличивается. В планах банка — обеспечить в Адыгее повсеместную шаговую доступность финансовых услуг.