Сочи, Краснодарский край, 15 мая, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия — это не пожарная команда, которая может спасать всё подряд, особенно то, что зависит не только от неё. Об этом глава государства сказал сегодня, 15 мая, на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров, комментируя ситуацию вокруг соглашения по иранскому атому.

Kremlin.ru На пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров

Путин рассказал, что он много раз говорил иранскоому руководству, что не видит какой-либо целесообразности для Тегерана выходить из соглашения по атому.

«Я иранцам много раз говорил, честно говоря, не вижу целесообразности для них самих выходить из этого договора. Я сейчас говорю свободно, открыто, потому что я много раз им об этом говорил в ходе наших переговоров», — сказал президент России.

Глава государства отметил, что Россия будет наблюдать за тем, что происходит вокруг соглашения по иранскому атому.

Также президент подчеркнул, что Россия — это не пожарная команда, которая должна спасать всех подряд.

«Россия — не пожарная команда, мы не можем всё подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит. Мы свою роль сыграли, мы и дальше готовы такую позитивную роль играть», — сказал он.

Путин пояснил, что довольно многое в этих вопросах зависит от партнёров России на международной арене, от других игроков, и прежде всего США, а также Европейского союза.