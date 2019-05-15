Ярославль, 15 мая, 2019, 18:02 — ИА Регнум. В Ярославле маршрутный перевозчик не может получить от мэрии свидетельство на перевозку пассажиров. Об этом предприниматель Сергей Лосев сообщил корреспонденту ИА REGNUM. Действующий договор с мэрией на право перевозки пассажиров был подписан в 2012 году, он заканчивается через 40 дней. В 2018 году предприниматель Сергей Лосев получил от городских властей гарантийное обязательство, что по завершении договора ему будет выдано свидетельство на перевозку пассажиров на семь лет без проведения конкурса.

Автобус 40-го маршрута

«Я каждый день звоню в мэрию. Мне не говорят ни да, ни нет. Гарантии были с двух сторон. Я свои обязательства выполнил — взял новые автобусы с двигателями Евро-5, а каждый стоит 2,5 миллиона рублей, сделал переоборудование в салоне. Автобусы в лизинге, но для первоначального взноса мне пришлось взять кредит. Я плачу проценты по лизингу, проценты по кредиту. У меня в залоге квартира. Если у меня не будет маршрута, мне нечем платить банку. Я стану бомжом», — рассказал ИА REGNUM предприниматель Сергей Лосев.

Лосев является владельцем 6 автобусов, которые обслуживают 40-й городской маршрут в Ярославле. С мая этого года маршрут был продлен на 3 километра, соединив микрорайон «Резинотехника» с третьей больницей Ярославля. Это было сделано после стихийных протестов жителей микрорайона. Мэр Ярославля Владимир Волков лично проинспектировал работу маршрутного такси.

«Мы работаем для людей, и необходимо внимательно относиться к их пожеланиям. Власть и общество должны слышать друг друга. Очень приятно, что данное изменение маршрута пошло на благо жителей, теперь доехать до больницы стало проще и удобнее», — приводит слова Владимира Волкова официальный сайт мэрии.

Получается, что, услышав людей, городские власти не слышат индивидуального предпринимателя. Как ранее сообщал ИА REGNUM, мэрия Ярославля собирается значительно поменять транспортную схему города, перевести всех перевозчиков на регулируемый тариф, проведя для этого новые конкурсы.