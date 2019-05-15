Тамбов, 15 мая, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В Тамбове и Мичуринске в этом году состоятся фестивали социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru/ В Тамбове и Мичуринске пройдут фестивали социально ориентированных некоммерческих организаций

Об этом рассказали на брифинге в администрации области организаторы предстоящих мероприятий «Добрый Тамбов» и «Добрый Мичуринск».

Фестиваль «Добрый Тамбов» был организован впервые в 2015 году. С этого времени он проходил каждый раз в День России и в День города Тамбова 12 июня, однако теперь станет самостоятельным праздником. В этом году «Добрый Тамбов» пройдёт на площади Музыки 18 мая в 16 часов.

«В фестивале прошлого года приняли участие более 40 некоммерческих организаций. Он собрал 10 тысяч зрителей всех возрастов — от детей до пожилых людей. В этот раз он должен стать ещё масштабнее», — отметил директор ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций Тамбовской области «Юридический Центр «Гарант» Антон Бибаров-Государев.

Кроме того, в этом году к содружеству «Добрых городов» присоединится город Мичуринск. Там фестиваль «Добрый Мичуринск» пройдёт 1 июня в 17 часов на площади Мичурина.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу — передать социальные функции некоммерческим организациям. В Тамбовской области эта работа ведётся успешно. Наш регион один из первых, где был создан координационный совет по передаче социальных функций «третьему сектору», — прокомментировала заместитель председателя Тамбовской областной думы Ирина Тен.

Предстоящие фестивали станут праздником для горожан, где каждый сможет сделать доброе дело, стать благотворителем и узнать больше о некоммерческих организациях и адресах помощи, а также принять участие в акции «Семейная диспансеризация» от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.