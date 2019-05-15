Улан-Удэ, 15 мая, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил подсчитать, сколько дополнительно средств нужно Бурятии для полного решения проблемы с очередями в детсадах. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке глава республики Алексей Цыденов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

14 мая он принял участие в совещании по исполнению поручений президента России под председательством премьер-министра. Кроме прочего, на совещании была затронута проблема с очередями в детских садах Бурятии. На сегодня, по словам главы, в очереди состоит до 6 тысяч детей от 3 до 7 лет.

«Вы знаете, что у нас такая проблема есть. И нам в этом году выделили два миллиарда триста на дополнительное строительство детских садов. И уже в следующем году две тысячи наших детишек пойдут в детские сады. Но это не решает полностью наш вопрос. И Дмитрий Анатольевич дал поручение еще раз посчитать, сколько мест нам не хватает, сколько средств дополнительно нужно для этого выделить и очередь ликвидировать полностью. Это очень отрадно», — отметил Алексей Цыденов.

«Мы оценим наши текущие возможности, так чтобы в этом году, в следующем году эти обязательства полностью закрыть. Но, естественно, я ориентируюсь на то, что данные, которые нам будут давать субъекты Федерации, будут объективными, что никаких манипуляций очередями больше не будет», — заявил Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Бурятии планируют построить и выкупить 14 детских садов и капитально отремонтировать ещё 11. Финансирование предусматривается из разных источников, в том числе в рамках «майских указов» президента России Владимира Путина.

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