Севастополь, 15 мая, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Реконструированное Камышовое шоссе в Севастополе не будет сдано до 31 мая, как этого требует контракт, новые сроки пока неизвестны. Об этом 15 мая журналистам сообщил вице-губернатор города Владимир Базаров.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Финансовые средства у нас есть до конца года, и до конца года мы эту дорогу должны закончить», — отметил чиновник.

По его словам, во время проведения реконструкции выяснилось, что нужен ещё ряд дополнительных работ, которые проектом учтены не были.

«Это выемка почв, реконструкция моста. По дополнительным работам сделаны проекты, которые сейчас проходят главную государственную экспертизу», — подчеркнул Базаров.

Как сообщало ИА REGNUM, расширение до четырёх полос и реконструкция Камышового шоссе проводятся в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. На дорогу выделено почти 1,4 млрд рублей.

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