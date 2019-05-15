Орел, 15 мая, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Представление и семь протестов внесла прокуратура Орловской области в связи с нарушениями законодательства при проведении ликвидации общеобразовательных школ в Покровском районе Орловской области. Об этом пресс-служба прокуратуры региона сообщила 15 мая.

Александра Майер ИА REGNUM

Проверку прокуратура начала после того, как в СМИ появились сообщения о планах властей «оптимизировать» — а попросту ликвидировать несколько школ в Покровском районе. При проверке прокуроры выявили нарушения законодательства при проведении соответствующих процедур.

В частности, при принятии решений закрытии общеобразовательных организаций не был учтен прогноз демографической ситуации на территории Покровского района, в том числе возможное увеличение плотности населения. Кроме того, с предложением о ликвидации школ не представлено финансово-экономическое обоснование этого решения с указанием объема ассигнований на финансирование мероприятий по ликвидации образовательной организации, что препятствовало рассмотрению предложений о ликвидации образовательных организаций. Районные чиновники также, отмечает прокуратура, не проверили наличие возможности безопасного транспортного обеспечения школьников. По маршрутам следования школьных автобусов места посадки и высадки детей не оборудованы, остановочные павильоны отсутствуют.

«В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой Покровского района главе администрации района внесено представление, на противоречащие законодательству постановления главы администрации Покровского района о проведении процедуры ликвидации общеобразовательных школ принесено семь протестов. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле в прокуратуре области», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах властей закрыть в Покровском районе сразу восемь школ, в каждой из которых учатся около 30 детей. В апреле Следственные органы объявили о начале доследственной проверки по данному решению.

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Добавим также, что в конце апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков потребовал от подчиненных прекратить «милитаристский подход» к оптимизации сельских школ.

«Дорог нет, автобусов нет, с жителями не согласовывается, здания перестанут эксплуатировать и содержать, что приведёт к разрушению. И чего мы добьёмся этим?» — заявил Клычков.