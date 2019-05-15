Эр-Рияд, 15 мая, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Крупная газета Саудовской Аравии «Арабские новости» призывает палестинцев «непредвзято отнестись» к «мирному плану» президента США Дональда Трампа, 15 мая передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подпись Трампа

Согласно публикации, автором которой является главный редактор «Арабских новостей» Фейсал Аббас, принятие предложения США сможет «переломить ситуацию» и «сделать мир более возможным».

Отметим, «мирный план» администрации Трампа по Израилю и Палестине ещё не был обнародован, однако палестинские власти заранее его отвергли.

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