Симферополь, 15 мая, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Штурмовая и армейская авиация Южного военного округа пресекла попытку высадить морской и воздушный десант в Крыму, сообщает 15 мая пресс-служба ЮВО.

Af.mil Ми-35

Свыше 50 боевых самолётов и вертолётов в рамках летного тактического учения отработали уничтожение кораблей и морского десанта, высадившегося на берег, а также отразили попытку воздушного десанта противника.

Морской десант на берегу уничтожили при участии двадцати ударных вертолетов Ми-35 и Ка-52, а также звена штурмовиков Су-25.

Два звена бомбардировщиков Су-24М и Су-34 под прикрытием 10 истребителей Су-27М3 нанесли поражение корабельной группировке противника в море.

Учения проводились в рамках проверки боеготовности частей авиации, размещённых в Крыму.