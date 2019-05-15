Тула, 15 мая, 2019, 17:20 — ИА Регнум. 18-е заседание Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики России и Белоруссии состоялось 15 мая в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В заседании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, заместитель министра внутренних дел Республики Белоруссия Николай Мельченко, заместитель государственного секретаря — члена постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Заседание Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики России и Белоруссии

Губернатор Алексей Дюмин, приветствуя участников встречи, отметил, что Тульская область уделяет особое внимание внешнеэкономическому сотрудничеству, развитию кооперационных связей, в том числе с Республикой Беларусь — одним из приоритетных партнеров региона в экономической и культурной сферах.

«Сегодня мы сотрудничаем в сфере бизнеса, формируем благоприятную экономическую и культурную среду, вовлекаем молодежь в развитие побратимских связей. И намерены продолжать и расширять наше сотрудничество», — отметил Алексей Дюмин.

«Четкая, грамотно выстроенная миграционная политика может дать новый импульс к развитию экономики. А неправильный подход — привести к серьезным проблемам. Значительная роль в их решении возложена на министерства внутренних дел наших стран. Их активное взаимодействие, общие подходы к оценке ситуации и выработке необходимых мер реагирования — одно из серьезных условий успешного проведения миграционной политики», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона добавил, что решения, выработанные рабочей группой, помогут содействовать созданию единого миграционного пространства.