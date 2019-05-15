Уфа, 15 мая, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям многоквартирных домов, попавших в программу ремонта подъездов и благоустройства дворов, с просьбой активнее реагировать на случаи вандализма. Соответствующую запись Хабиров сделал у себя в инстаграме.

rafaelpublio Рогатка

«Без зазрения совести звоните участковому, если увидите подобное! Очень рассчитываю на помощь советов домов и других общественников в этом вопросе», — отметил он, сопроводив пост фотографиями из отремонтированных подъездов, где неизвестные уже разбили окна или повредили окрашенные стены.

«Это ведь ваши соседи делают. Не многие, кстати, только единицы из них портят жизнь всем нормальным людям», — подчеркнул Хабиров.

Глава республики рассказал о случае, который произошёл с ним 12 лет назад, когда он занимал должность руководителя администрации президента Башкирии. Руководитель одного из районов — «весь белый» — сообщил ему, что опасается наказания после несдержанной реакции на поведение местного жителя, выламывавшего установленные и покрашенные днём ранее штакетники для забора. «Ему, видите ли, напрямую там ходить надо, три метра лень обходить. Ну, глава не сдержался и дал тому в морду. Я против насилия. Но, боюсь, тут тоже не сдержался бы», — рассказал Хабиров.

«Ровно такую историю наблюдаю сейчас с нашей большой программой по ремонту подъездов. Мы с вами, дорогие жители, провели обсуждение, определились, как и что делать. Вкладываем душу и сердце в улучшение условия жизни. И сейчас — полюбуйтесь, что начали делать в свежеотремонтированных подъездах какие-то упыри?! Мы продолжим политику по приведению в чувство тех, кто паркуется на газонах, лихачит, нарушает административный кодекс… Но с подъездами — нам никак не обойтись без вашей помощи!» — отметил Радий Хабиров.

https://www.instagram.com/p/Bxe20jeifLs/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 15 июня 2019 года в Башкирии планируется отремонтировать 1 123 подъезда. Всего же в 2019 году будет отремонтировано 4 тысячи подъездов и 487 дворов. Программа затронет 65 городов и районов республики, а её финансирование составит 1,3 миллиарда рублей. В ближайшие шесть лет на ремонт подъездов и благоустройство дворов будет направлено около 6 млрд рублей.

К контролю за ремонтными работами Радий Хабиров подключил общественников, призвав их нещадно критиковать подрядчиков в случае выявления недостатков.

Кроме того, по инициативе Хабирова в регионе увеличены штрафы за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. Ранее на поведение автовладельцев жаловались жители домов.

«Больше такого свинства не будет. И так жить мы больше не будем. Тащить грязь с газонов нашим же детям в легкие прекращаем прямо сейчас. Выловим всех и оштрафуем, пусть не обижаются. Одновременно городам поставлена задача — увеличивать количество нормальных парковочных мест», — заявил глава Башкирии.