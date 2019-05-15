Чебоксары, 15 мая, 2019, 17:16 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, ранее судимого за двойное убийство и теперь обвиняемого в убийстве своей супруги. Следствие полагает, что труп он положил в чемодан и закопал в лесополосе в центре города, рядом с заливом. У пары остались двое малолетних детей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следственный комитет Российской Федерации

Расследование началось в сентябре 2018 года после того, как в правоохранительные органы обратился отец женщины, сообщив, что она перестала выходить на связь. Так как она не планировала уезжать и занималась воспитанием двоих малолетних детей, то было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). При просмотре видеозаписи с камер наблюдения было установлено, что накануне исчезновения мужчина, похожий на её супруга, выносит чемодан из подъезда, где она проживала с мужем, и укладывает в такси. Супруг был доставлен для допросов, в ходе которых признался в убийстве жены и указал место, где закопал тело.

«По версии следствия, вечером 6 августа 2018 года муж, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, угрожал жене убийством. Потерпевшая восприняла эти угрозы реально. 16 августа обвиняемый, зная о том, что супруга планирует обратиться в суд с иском о расторжении брака и взыскании алиментов на содержание двух малолетних детей, без её ведома продал автомобиль, находящийся в её собственности, а на вопросы жены в дальнейшем отвечал, что машина якобы находится в автосервисе. Также он похитил у нее 300 долларов и золотую монету», — сказал Олег Дмитриев.

6 сентября женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля, а также о хищении у нее денег и ценностей, предположив, что к этому может быть причастен её супруг.

«Узнав об этом, обвиняемый, опасаясь быть изобличенным в совершении преступлений, решил убить супругу. Вечером 8 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, он подошел к жене сзади, накинул ей на шею бельевую веревку и задушил. После этого он поместил тело в чемодан, отвез на такси до автомобильного кольца в районе Чебоксарского залива и закопал в расположенной поблизости лесопосадке», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления.

Причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям подтверждается как его частично признательными показаниями, так и показаниями родителей убитой, а также 29 свидетелей и судебными экспертизами. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), ч.ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 2 ст. 325 УК РФ («Похищение паспорта») и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление»).

Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашии для рассмотрения по существу.

В управлении отмечают, что обвиняемый в 1998 году был судим за убийство двух человек: они их задушил. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. В связи с указанными обстоятельствами следователем в органы внутренних дел внесено «представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению обвиняемым нового убийства, в котором обращено внимание на необходимость повышения эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности», говорится в сообщении.