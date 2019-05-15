Калуга, 15 мая, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области задержан 39-летний гражданин, подозреваемый в совершении действий сексуального характера без применения насилия в отношении девочки 2010 года рождения. Об этом 15 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Ирина Зимина.

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22 февраля 2019 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Обнинску обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный мужчина демонстрировал половые органы её малолетней дочери и преследовал ребёнка.

Учащаяся одного из образовательных учреждений Обнинска после занятий шла к матери на работу. Для того, чтобы скорее добраться до места девочка решила сократить путь через дворы.

Однако, ребёнка внезапно настиг неизвестный мужчина, необычное поведение которого напугало девочку. Осознав опасность происходящего, девочка бросилась бежать и догнать ребенка злоумышленнику не удалось.

«Со слов девочки полицейскими был составлен фоторобот. На поиски подозреваемого были ориентированы все наружные наряды полиции. С девочкой и ее мамой был проведен инструктаж, полицейские разъяснили, как ребёнку действовать в случае повторной встречи на улице с данным мужчиной. 13 мае 2019 года девочка увидела на улице мужчину, приметы которого совпадали с разыскиваемым. В соответствии с инструкцией девочка незамедлительно проинформировала родителей, а те, в свою очередь, сотрудников полиции. Благодаря своевременно поступившей информации сотрудников полиции подозреваемый был задержан. Им оказался местный безработный», — сказала Ирина Зимина

По данному факту следственным управлением Следственного комитета России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера».

По информации следствия, задержанный житель Обнинска проживает с родителями рядом с местом совершения преступления и злоупотребляет спиртным.

Следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с сомнениями в психическом здоровье задержанного, в отношении него будет проведена психиатрическая экспертиза. Кроме того, мужчину проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.